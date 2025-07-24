JA 3 "NY vs NY"

¥899

每当贾·莫兰特上球场，即拉开精彩比赛帷幕。 为缔造出众赛场表现，我们与他携手打造回弹出众的专属签名鞋。 JA 3 "NY vs NY" 莫兰特男子篮球鞋采用 ZoomX 碎料叠加全掌 ZoomX 泡绵，轻盈强韧，助力扭转赛局，出奇制胜。 “ZoomX 的回弹性能简直了，”贾评价道， “就像喷气燃料一样。”而对于他的对手来说则是噩耗降临。

出众缓震， 轻盈回弹。

ZoomX 碎料叠加全掌 ZoomX 泡绵，为贾带来出色的能量回馈。 “这感觉就像在我突破时，又加了一脚油门，”贾说道。

震慑全场

贾深知 JA 3 精心调整的分区外底是他的制胜武器。 “这个抓地设计让我能轻松甩开防守。”他说道。 抓地底纹采用莫兰特的迷你标志，助他在比赛中碾压对手，留下专属印记。

坚韧耐穿，12 号风范

轻盈耐穿鞋面，承载着莫兰特独特的球风，同时提供变向时所需的稳定性。

焕新设计

“JA 2 主打控制力和稳固性，”贾说。 “而 JA 3 呢？ 它代表自由。 它出众回弹，运动自如。” 中底 ZoomX 泡绵结合外底抓地纹路，助力贾·莫兰特打造出色比赛表现。

专属设计，为贾而生

当贾与 Nike 设计师沟通时，他的要求十分明确。 “我告诉他们，‘别畏手畏脚， 大胆去突破。’”贾说道。 助你展现 专属的标志设计，由一个竖向耐克勾勾及其旁边喷漆涂鸦风格的“A”组成。搭配刮擦印记，造就破格之作，助你准备迎接聚光灯加身的荣耀时刻。

纽约风范

该鞋款灵感源自纽约的经典街头篮球文化， 旨在致敬那些渴望在纽约重大街头篮球锦标赛中闯出名堂的天赋新星。 该鞋款采用鲜明配色，鞋舌标签融入别致“NY vs NY”字样，彰显街头篮球的硬核本色。