Ja Club Fleece

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从行云流水的凌跃表现到锐不可当的制霸球场之势，贾·莫兰特的球风可谓是独树一帜。 Ja Club Fleece 莫兰特男子加绒篮球连帽衫采用加绒针织面料，饰以精致图案，彰显糅合力量表现、非凡创意与时尚型格的贾·莫兰特风范。 经典版型易于穿脱，令你畅享温暖感受。

休闲舒适 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。 双层风帽设计，塑就出众包覆效果。 灵感源自贾·莫兰特 “Twelve”（12）字样旨在致敬贾·莫兰特的球衣号。 粗体字呼应他的非凡力量表现，而混合字体则巧妙致意他在球场上展现的非凡创意与时尚型格。