 

Ja Club Fleece

莫兰特男子加绒篮球连帽衫

¥549
泡沫粉/黑
黑/浅银

从行云流水的凌跃表现到锐不可当的制霸球场之势，贾·莫兰特的球风可谓是独树一帜。 Ja Club Fleece 莫兰特男子加绒篮球连帽衫采用加绒针织面料，饰以精致图案，彰显糅合力量表现、非凡创意与时尚型格的贾·莫兰特风范。 经典版型易于穿脱，令你畅享温暖感受。


  • 显示颜色： 泡沫粉/黑
  • 款式： FZ1039-663

Ja Club Fleece

¥549

从行云流水的凌跃表现到锐不可当的制霸球场之势，贾·莫兰特的球风可谓是独树一帜。 Ja Club Fleece 莫兰特男子加绒篮球连帽衫采用加绒针织面料，饰以精致图案，彰显糅合力量表现、非凡创意与时尚型格的贾·莫兰特风范。 经典版型易于穿脱，令你畅享温暖感受。

休闲舒适

加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。 双层风帽设计，塑就出众包覆效果。

灵感源自贾·莫兰特

“Twelve”（12）字样旨在致敬贾·莫兰特的球衣号。 粗体字呼应他的非凡力量表现，而混合字体则巧妙致意他在球场上展现的非凡创意与时尚型格。

产品细节

  • 风帽饰有耐克勾标志
  • 风帽搭配抽绳
  • 正面口袋
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 泡沫粉/黑
  • 款式： FZ1039-663

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