Ja Club Fleece
莫兰特男子加绒篮球连帽衫
¥549
从行云流水的凌跃表现到锐不可当的制霸球场之势，贾·莫兰特的球风可谓是独树一帜。 Ja Club Fleece 莫兰特男子加绒篮球连帽衫采用加绒针织面料，饰以精致图案，彰显糅合力量表现、非凡创意与时尚型格的贾·莫兰特风范。 经典版型易于穿脱，令你畅享温暖感受。
- 显示颜色： 泡沫粉/黑
- 款式： FZ1039-663
Ja Club Fleece
¥549
从行云流水的凌跃表现到锐不可当的制霸球场之势，贾·莫兰特的球风可谓是独树一帜。 Ja Club Fleece 莫兰特男子加绒篮球连帽衫采用加绒针织面料，饰以精致图案，彰显糅合力量表现、非凡创意与时尚型格的贾·莫兰特风范。 经典版型易于穿脱，令你畅享温暖感受。
休闲舒适
加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。 双层风帽设计，塑就出众包覆效果。
灵感源自贾·莫兰特
“Twelve”（12）字样旨在致敬贾·莫兰特的球衣号。 粗体字呼应他的非凡力量表现，而混合字体则巧妙致意他在球场上展现的非凡创意与时尚型格。
产品细节
- 风帽饰有耐克勾标志
- 风帽搭配抽绳
- 正面口袋
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 泡沫粉/黑
- 款式： FZ1039-663
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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