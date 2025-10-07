JA
Dri-FIT 莫兰特男子速干经典篮球短裤
20% 折让
贾·莫兰特总是能为比赛提供澎湃能量。 JA Dri-FIT 莫兰特男子速干经典篮球短裤采用导湿速干的梭织面料，巧搭醒目图案，彰显莫兰特的标志性风格：无畏、狂野，不容忽视。
- 显示颜色： 尘光子色/尘光子色
- 款式： HV3389-025
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈梭织面料，经久耐穿
- 弹性腰部搭配抽绳，带来恰到好处的贴合感
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
