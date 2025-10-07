 
JA Dri-FIT 莫兰特男子速干经典篮球短裤 - 尘光子色/尘光子色

JA

Dri-FIT 莫兰特男子速干经典篮球短裤

20% 折让

贾·莫兰特总是能为比赛提供澎湃能量。 JA Dri-FIT 莫兰特男子速干经典篮球短裤采用导湿速干的梭织面料，巧搭醒目图案，彰显莫兰特的标志性风格：无畏、狂野，不容忽视。


  • 显示颜色： 尘光子色/尘光子色
  • 款式： HV3389-025

JA

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻盈梭织面料，经久耐穿
  • 弹性腰部搭配抽绳，带来恰到好处的贴合感

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。