 
Ja Morant Playground 8P Nike 莫兰特篮球 - 浅荧光黄/狂喜钴蓝/浅荧光黄/黑

Ja Morant Playground 8P

Nike 莫兰特篮球

10% 折让

让比赛表现跃升新层次。Ja Morant Playground 8P Nike 莫兰特篮球采用经典莫兰特标志抓附图案，带来出众手感与控球力，助你制霸球场。耐用橡胶外层，是户外比赛的理想之选。


  • 显示颜色： 浅荧光黄/狂喜钴蓝/浅荧光黄/黑
  • 款式： IB0343-703

产品细节

  • 面层材质：橡胶
  • 户外佳选
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。