今天要开启“12号”得分模式了吗？就这么定。穿上 Ja Therma-FIT 莫兰特男子加绒套头篮球连帽衫，像莫兰特一样即刻投入训练。该款连帽衫采用 Therma-FIT 技术，助你在冷天保持温暖。


  • 显示颜色： 笔尖灰黑色/狂喜钴蓝
  • 款式： IF1555-015

其他细节

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖

产品细节

  • 宽松版型
  • 反面加绒的保暖面料
  • 后身 "NIKE STANDARD ISSUE" 标签
  • 正面口袋
  • 面料/连帽里料：52% 聚酯纤维/48% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶 
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

