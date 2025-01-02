Nike JAM

女子霹雳舞运动鞋

¥759
¥849
10% 折让

白色/大学金/黑曜石色/深藏青
幻影灰白/浅骨色/椰奶色/松绿
金属银/黑/光子灰/大学红
黑/光子灰/椰奶色/白色
黑/橡皮浅褐/橡皮中褐/金属银
暗浮木棕/麻黄/帆白/黑

Nike JAM 女子运动鞋是 Nike 专为登上世界舞台的街舞者打造的战靴，助你实现身心完全投入。此鞋款融入匠心细节元素，让你在舞台上自信舞动。采用柔韧耐穿的鞋面设计，可随行而动；外底纹理设计，打造稳固脚感，助你轻松驾驭地面动作。当你倒立摆出定格姿势时，翻转后的外侧中底标志恰好呈现正置式样，增添点睛之笔。

  • 显示颜色： 白色/大学金/黑曜石色/深藏青
  • 款式： FN0314-100

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