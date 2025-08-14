Nike JAM 女子运动鞋是 Nike 专为登上世界舞台的街舞者打造的战靴，助你实现身心完全投入。此鞋款融入匠心细节元素，让你在舞台上自信舞动。采用柔韧耐穿的鞋面设计，可随行而动；鞋底纹理设计，打造稳固脚感，助你轻松驾驭地面动作。当你倒立摆出定格姿势时，翻转后的外侧中底标志恰好呈现正置式样，增添点睛之笔。

显示颜色： 幻影灰白/浅骨色/椰奶色/松绿

款式： FN0314-001