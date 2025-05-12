Jordan
下站东单男子T恤
¥249¥39937% 折让
北京东单球场是全球街头篮球传奇圣地之一，这里常年吸引大量人群围观各路球手挥洒酷炫球技。此款 Jordan 下站东单男子T恤精选优质全棉面料，旨在致敬东单球场。准备好大展球技了吗？
- 显示颜色： 白色
- 款式： HF6593-100
Jordan
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其他细节
- 厚实棉料垂坠挺括，富有结构感
- 轻微落肩和经典版型设计，营造舒适穿着体验，助你彰显自信风采
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： HF6593-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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