Jordan
儿童双肩包
35% 折让
Jordan 儿童双肩包正面融入网眼拼接，匠心呈现经典外观。 宽敞主袋可收纳日常所需物品，内置加垫套袋为笔记本电脑和平板电脑提供出众防护。 正面设有多个口袋，可安全有序地收纳小物件；两侧水壶袋，便于取放水壶。
- 显示颜色： 氢蓝
- 款式： IQ5331-407
其他细节
- 两侧搭配可调节固定带，令物品稳固不移位
- 背部关键部位融入加垫设计，结合符合人体工学的可调节肩带，塑就舒适携背体验
产品细节
- 尺寸：300 x 180 x 450 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
