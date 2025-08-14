 
Jordan 儿童双肩包 - 氢蓝

Jordan

儿童双肩包

10% 折让

Jordan 儿童双肩包正面融入网眼拼接，匠心呈现经典外观。 宽敞主袋可收纳日常所需物品，内置加垫套袋为笔记本电脑和平板电脑提供出众防护。 正面设有多个口袋，可安全有序地收纳小物件；两侧水壶袋，便于取放水壶。


  • 显示颜色： 氢蓝
  • 款式： IQ5331-407

其他细节

  • 两侧搭配可调节固定带，令物品稳固不移位
  • 背部关键部位融入加垫设计，结合符合人体工学的可调节肩带，塑就舒适携背体验

产品细节

  • 尺寸：300 x 180 x 450 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

