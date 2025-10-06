Jordan
儿童球衣风格双肩包
Jordan 儿童球衣风格双肩包从球衣汲取设计灵感，搭配“JORDAN 23”贴片，塑就出众运动风范。宽敞拉链主袋，便于收纳物品；内置加垫保护套，为笔记本电脑和平板电脑提供出色防护。正面设有两个拉链口袋，可安全存放小物件，方便快速取用。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO2548-010
Jordan
其他细节
- 两侧配有水壶袋，让你轻松携带饮品，解放双手
- 背部关键位置融入加垫设计，结合符合人体工学的可调节肩带，塑就舒适携背体验
- 随附可拆卸小包袋，可用于存放现金或卡片
产品细节
- 尺寸：290 x 140 x 420 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
