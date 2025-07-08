 
Jordan 儿童球衣风格双肩包 - 赛车蓝

儿童球衣风格双肩包

10% 折让
赛车蓝
黑

Jordan 儿童球衣风格双肩包从球衣汲取设计灵感，搭配“JORDAN 23”贴片，塑就出众运动风范。 宽敞拉链主袋，便于收纳物品；内置加垫保护套，为笔记本电脑和平板电脑提供出色防护。 正面设有两个拉链口袋，可安全存放小物件，方便快速取用。


  • 显示颜色： 赛车蓝
  • 款式： IO2548-445

其他细节

  • 两侧配有水壶袋，让你轻松携带饮品，解放双手
  • 背部关键位置融入加垫设计，结合符合人体工学的可调节肩带，塑就舒适携背体验
  • 随附可拆卸小包袋，可用于存放现金或卡片

产品细节

  • 尺寸：290 x 140 x 420 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。