 
Jordan 圣诞系列大童半中筒运动袜（3 双） - 帆白

Jordan

圣诞系列大童半中筒运动袜（3 双）

¥109

售罄：

此配色当前无货

Jordan 圣诞系列大童半中筒运动袜（3 双）支撑力出众，具有介于短袜和中筒袜之间的理想长度。采用柔软聚酯纤维混纺面料，袜底、后跟和足尖处融入舒适加厚设计，袜口饰有标志性细节，可轻松搭配 Jordan 鞋款，与整体穿搭相得益彰。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IQ2827-133

Jordan

¥109

Jordan 圣诞系列大童半中筒运动袜（3 双）支撑力出众，具有介于短袜和中筒袜之间的理想长度。采用柔软聚酯纤维混纺面料，袜底、后跟和足尖处融入舒适加厚设计，袜口饰有标志性细节，可轻松搭配 Jordan 鞋款，与整体穿搭相得益彰。

产品细节

  • 内含 3 双袜子
  • 成分：袜底：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IQ2827-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。