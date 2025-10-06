Jordan 大童三合一两件套夹克包含一件马甲和一件全长拉链开襟连帽衫，兼具实穿性和百搭外观。马甲采用轻盈锦纶面料结合全长拉链开襟设计，内搭连帽衫，打造舒适穿着体验。全长拉链开襟连帽衫采用柔软摇粒绒面料，舒适非凡；风帽开口、袖口和下摆巧搭弹性包边设计，帮助锁住热量。两件单品均可单穿，亦可叠穿，营造出众温暖感受。

Jordan 大童三合一两件套夹克包含一件马甲和一件全长拉链开襟连帽衫，兼具实穿性和百搭外观。马甲采用轻盈锦纶面料结合全长拉链开襟设计，内搭连帽衫，打造舒适穿着体验。全长拉链开襟连帽衫采用柔软摇粒绒面料，舒适非凡；风帽开口、袖口和下摆巧搭弹性包边设计，帮助锁住热量。两件单品均可单穿，亦可叠穿，营造出众温暖感受。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。