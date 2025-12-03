Jordan
大童三防户外保暖夹克
25% 折让
Jordan 大童三防户外保暖夹克采用斜纹面料，舒适非凡，兼具出众功能和时尚风范。 全长拉链开襟设计搭配按扣式挡风片，打造出众包覆效果。 按扣口袋空间充裕，便于安全存放现金、钥匙或手机等小物件；衣袖内置罗纹针织袖口，稳固贴合，帮助锁住热量。 面料经拒水处理，结合风帽设计，助你在小雨天气保持干爽，缔造实用佳选外套。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ2794-010
Jordan
25% 折让
Jordan 大童三防户外保暖夹克采用斜纹面料，舒适非凡，兼具出众功能和时尚风范。 全长拉链开襟设计搭配按扣式挡风片，打造出众包覆效果。 按扣口袋空间充裕，便于安全存放现金、钥匙或手机等小物件；衣袖内置罗纹针织袖口，稳固贴合，帮助锁住热量。 面料经拒水处理，结合风帽设计，助你在小雨天气保持干爽，缔造实用佳选外套。
其他细节
柔软聚酯纤维填充物，帮助保持温暖舒适
产品细节
- 夹克采用全衬里设计
- 面布/里布/填充物：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ2794-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。