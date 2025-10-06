 
Jordan 大童三防户外保暖夹克 - 黑

Jordan

大童三防户外保暖夹克

Jordan 大童三防户外保暖夹克采用斜纹面料，舒适非凡，兼具出众功能和时尚风范。全长拉链开襟设计搭配按扣式挡风片，结合风帽设计，缔造出众包覆效果。按扣口袋空间充裕，便于安全存放现金、钥匙或手机等小物件；衣袖内置罗纹针织袖口，稳固贴合，帮助锁住热量。面料经拒水处理，结合风帽设计，助你在小雨天气保持干爽，缔造实用佳选外套。


Jordan

其他细节

柔软聚酯纤维填充物，帮助保持温暖舒适

产品细节

  • 夹克采用全衬里设计
  • 面布/里布/填充物：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IQ2794-010

