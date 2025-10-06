 
Jordan 大童三防户外加绒拼接里料夹克 - 麻黄

Jordan

大童三防户外加绒拼接里料夹克

18% 折让

Jordan 大童三防户外加绒拼接里料夹克采用连帽设计与顺滑耐穿面料，结合拒水处理，助你在小雨天气中保持干爽，乐享户外活动。运动风插肩衣袖搭配袖口魔术贴粘扣式固定带，可调节包覆效果，拉链口袋便于存放现金、钥匙或手机等小物件。


  • 显示颜色： 麻黄
  • 款式： IQ9984-200

产品细节

  • 风帽添加网眼布里料，轻盈包覆；大身和衣袖上部采用柔软加绒里料，温暖舒适
  • 面布/网布/里布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

