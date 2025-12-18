Jordan 大童三防户外加绒拼接里料夹克采用连帽设计与顺滑耐穿面料，结合拒水处理，助你在小雨天气中保持干爽，乐享户外活动。运动风插肩衣袖搭配袖口魔术贴粘扣式固定带，可调节包覆效果，拉链口袋便于存放现金、钥匙或手机等小物件。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

