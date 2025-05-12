Jordan
大童三防撞色夹克
¥459¥79942% 折让
Jordan 大童三防撞色夹克采用拒水梭织聚酯纤维面料，巧搭休闲剪裁；全长拉链开襟设计结合隐藏式挡风片，帮助提升包覆效果。胸前拉链口袋，便于安全收纳随身物件，令其触手可及；弹性袖口，有效稳固衣袖。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IF8903-133
Jordan
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Jordan 大童三防撞色夹克采用拒水梭织聚酯纤维面料，巧搭休闲剪裁；全长拉链开襟设计结合隐藏式挡风片，帮助提升包覆效果。胸前拉链口袋，便于安全收纳随身物件，令其触手可及；弹性袖口，有效稳固衣袖。
产品细节
- 面布/里布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IF8903-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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