Jordan
大童中筒运动袜（3 双）
Jordan 大童中筒运动袜（3 双）采用弹性混纺针织纱线制成，柔软顺滑且舒适非凡，可轻松搭配 Jordan 运动鞋，与你的造型相得益彰。 袜底、后跟和足尖处融入舒适加厚设计，提供额外支撑，在跑跳迈步之际帮助减缓冲击力。
- 显示颜色： 狂喜钴蓝
- 款式： IO2681-400
产品细节
- 内含 3 双袜子
- 袜底：聚酯纤维/氨纶/聚酯薄膜纤维
- 可机洗
