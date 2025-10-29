Jordan 大童中长款三防羽绒夹克采用梭织面料和柔软羽绒填充物，巧搭风帽设计，营造舒适温暖的穿着体验。全长拉链开襟结合按扣式挡风片，帮助保持温暖；袖口采用魔术贴粘扣袖袢设计，有效抵御寒冷。胸前和两侧设有按扣口袋，空间充裕，便于安全存放现金、钥匙或手机等小物件。

Jordan 大童中长款三防羽绒夹克采用梭织面料和柔软羽绒填充物，巧搭风帽设计，营造舒适温暖的穿着体验。全长拉链开襟结合按扣式挡风片，帮助保持温暖；袖口采用魔术贴粘扣袖袢设计，有效抵御寒冷。胸前和两侧设有按扣口袋，空间充裕，便于安全存放现金、钥匙或手机等小物件。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。