Jordan

大童凉感梭织夹克

¥549

Jordan 大童凉感梭织夹克采用弹性梭织面料，巧搭纹理标志图案，令你畅动自如，彰显 Jumpman 风范。匠心剪裁搭配全长拉链开襟设计，落肩设计营造休闲感受，弹性袖口和下摆，帮助稳固夹克。

  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： II3083-133

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。