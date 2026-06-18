Jordan 大童四向弹性工装长裤采用梭织面料，融入四向弹性设计，助力自如运动；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；侧缝口袋和裤腿两侧宽敞大口袋，便于收纳基本小物件。可搭配不同 Jordan 上衣，打造运动休闲两相宜的协调造型。

Jordan 大童四向弹性工装长裤采用梭织面料，融入四向弹性设计，助力自如运动；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；侧缝口袋和裤腿两侧宽敞大口袋，便于收纳基本小物件。可搭配不同 Jordan 上衣，打造运动休闲两相宜的协调造型。

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