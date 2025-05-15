Jordan
大童夹克
¥539¥59910% 折让
Jordan 大童夹克采用轻盈梭织锦纶面料，时尚舒适，彰显品牌魅力，与你的 Jordan 运动鞋相得益彰。时尚剪裁搭配全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭厚实毛衣。正面大号翻盖口袋搭配魔术贴粘扣，可安全收纳钱包、钥匙或手机等物品；弹性袖口和抽绳下摆，塑就稳固贴合感。
- 显示颜色： 沙漠迷彩
- 款式： II0269-255
Jordan
¥539¥59910% 折让
Jordan 大童夹克采用轻盈梭织锦纶面料，时尚舒适，彰显品牌魅力，与你的 Jordan 运动鞋相得益彰。时尚剪裁搭配全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭厚实毛衣。正面大号翻盖口袋搭配魔术贴粘扣，可安全收纳钱包、钥匙或手机等物品；弹性袖口和抽绳下摆，塑就稳固贴合感。
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 沙漠迷彩
- 款式： II0269-255
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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