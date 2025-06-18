 

Jordan

大童夹克

¥599
沙漠迷彩
黑

Jordan 大童夹克采用轻盈梭织锦纶面料，时尚舒适，彰显品牌魅力，与你的 Jordan 运动鞋相得益彰。时尚剪裁搭配全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭厚实毛衣。正面大号翻盖口袋搭配魔术贴粘扣，可安全收纳钱包、钥匙或手机等物品；弹性袖口和抽绳下摆，塑就稳固贴合感。


  • 显示颜色： 沙漠迷彩
  • 款式： II0269-255

Jordan

¥599

Jordan 大童夹克采用轻盈梭织锦纶面料，时尚舒适，彰显品牌魅力，与你的 Jordan 运动鞋相得益彰。时尚剪裁搭配全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭厚实毛衣。正面大号翻盖口袋搭配魔术贴粘扣，可安全收纳钱包、钥匙或手机等物品；弹性袖口和抽绳下摆，塑就稳固贴合感。

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 沙漠迷彩
  • 款式： II0269-255

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。