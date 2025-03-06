Jordan 大童夹克采用轻盈梭织锦纶面料，时尚舒适，彰显品牌魅力，与你的 Jordan 运动鞋相得益彰。时尚剪裁搭配全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭厚实毛衣。正面大号翻盖口袋搭配魔术贴粘扣，可安全收纳钱包、钥匙或手机等物品；弹性袖口和抽绳下摆，塑就稳固贴合感。

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