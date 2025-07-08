Jordan 大童季后赛短袖球衣从主客场季后赛球衣汲取灵感，采用刺绣细节，令你赚足回头率。透气聚酯纤维网眼布针织面料结合常规短袖版型，塑就休闲舒适的穿着体验。可搭配 Jordan 季后赛短裤穿着，呈现风格统一的吸睛造型。

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