Jordan 大童季后赛短裤从主客场季后赛球衣汲取灵感，采用刺绣细节和开衩裤脚设计，令你赚足回头率。 透气聚酯纤维网眼布针织面料，弹性腰部搭配抽绳，缔造舒适贴合的穿着体验，无论玩耍还是放松，皆可轻松驾驭。 可搭配 Jordan 季后赛系列上衣穿着，呈现风格统一的吸睛造型。

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