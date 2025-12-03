Jordan
大童校园风针织长裤
25% 折让
Jordan 大童校园风针织长裤是一款日常基础单品，与你的 Jordan 运动鞋相得益彰。采用柔软针织面料结合经典长裤版型，搭配弹性腰部，塑就舒适贴合感，多口袋设计便于存放随身小物件。可搭配 Jordan 上衣，打造风格统一的造型。
- 显示颜色： 碳素灰
- 款式： IO6219-091
产品细节
- 55% 聚酯纤维/36% 棉/9% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
