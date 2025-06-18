 

Jordan

大童滚边夹克和长裤套装

¥699

Jordan 大童滚边夹克和长裤套装采用不易撕裂锦纶面料，舒适耐穿。夹克融入撞色细节，结合休闲剪裁和全长拉链开襟设计，便于叠搭；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。配套长裤采用弹性腰部，塑就舒适贴合感；锥形裤筒设计，缔造利落造型。可搭配 Jordan 背心或T恤，打造和谐造型。


  • 显示颜色：
  • 款式： IB9308-010

Jordan

¥699

Jordan 大童滚边夹克和长裤套装采用不易撕裂锦纶面料，舒适耐穿。夹克融入撞色细节，结合休闲剪裁和全长拉链开襟设计，便于叠搭；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。配套长裤采用弹性腰部，塑就舒适贴合感；锥形裤筒设计，缔造利落造型。可搭配 Jordan 背心或T恤，打造和谐造型。

其他细节

两件单品均可分别与你衣橱里的其他单品搭配穿着

产品细节

  • 夹克/长裤：面布：100% 锦纶。里布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IB9308-010

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