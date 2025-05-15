Jordan
大童珊瑚绒衬里经编针织夹克
¥429¥54921% 折让
Jordan 大童珊瑚绒衬里经编针织夹克的设计灵感源自经典运动夹克，采用经编针织面料，搭配柔软珊瑚绒里料，舒适又温暖。 休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于叠搭；口袋设计，可供存放小物件；落肩样式，营造轻松穿着感。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IH8603-133
Jordan
¥429¥54921% 折让
Jordan 大童珊瑚绒衬里经编针织夹克的设计灵感源自经典运动夹克，采用经编针织面料，搭配柔软珊瑚绒里料，舒适又温暖。 休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于叠搭；口袋设计，可供存放小物件；落肩样式，营造轻松穿着感。
产品细节
- 面布面层：100% 棉。面布底层：100% 聚酯纤维。罗纹：91% 棉/9% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IH8603-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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