 
Jordan 大童直筒工装长裤 - 传奇浅褐

Jordan

大童直筒工装长裤

传奇浅褐
黑

Jordan 大童直筒工装长裤采用梭织混纺面料结合四向弹性设计，助你自信上场、自如畅动。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；拉链口袋和宽敞大口袋，提供安全储物空间，方便随手存取小物件；直筒裤型，尽显休闲风范。


  • 显示颜色： 传奇浅褐
  • 款式： IO2490-265

Jordan

产品细节

  • 87% 锦纶/13% 氨纶
  • 可机洗
