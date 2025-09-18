Jordan 大童直筒工装长裤采用梭织混纺面料结合四向弹性设计，助你自信上场、自如畅动。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；拉链口袋和宽敞大口袋，提供安全储物空间，方便随手存取小物件；直筒裤型，尽显休闲风范。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。