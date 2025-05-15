Jordan
大童贴片风假两件式长袖T恤
¥289¥34917% 折让
Jordan 大童贴片风假两件式长袖T恤采用针织棉料，赋予你出众包覆感受，同时不失时尚格调。经典版型结合罗纹圆领设计，塑就舒适贴合感受；短袖叠加撞色长袖，打造假两件式外观，可搭配 Jordan 下装。
- 显示颜色： 松绿
- 款式： IF3738-302
Jordan
¥289¥34917% 折让
Jordan 大童贴片风假两件式长袖T恤采用针织棉料，赋予你出众包覆感受，同时不失时尚格调。经典版型结合罗纹圆领设计，塑就舒适贴合感受；短袖叠加撞色长袖，打造假两件式外观，可搭配 Jordan 下装。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 松绿
- 款式： IF3738-302
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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