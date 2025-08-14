Jordan
大童轻便型夹克
10% 折让
Jordan 大童轻便型夹克采用梭织锦纶混纺面料，结合四向弹性设计，塑就自如运动体验。全长拉链开襟结合隐藏式挡风片，舒适包覆；插肩衣袖设计，营造轻松穿着感；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IQ5942-045
Jordan
产品细节
- 面布：87% 锦纶/13% 氨纶。网布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
