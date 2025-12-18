Jordan
大童针织夹克
14% 折让
Jordan 大童针织夹克灵感源自史上传奇 23 号篮球球员迈克尔·乔丹，采用刺绣细节，堪称优质单品。外层采用棉与聚酯纤维等混纺针织面料，触感顺滑，弹性出众，助力自如畅动；内层采用梭织拼接里料，舒适非凡。休闲剪裁结合正面按扣开襟设计，便于叠搭；侧边口袋设计，可收纳钥匙或现金等小物件；舒适风帽，带来分层外观。
- 显示颜色： 飞行员灰
- 款式： IO2560-036
产品细节
- 面布：53% 聚酯纤维/40% 棉/7% 氨纶。里布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
