Jordan 大童（女孩）加绒长裤采用柔软针织面料，内里加绒，无论是在沙发上享受闲暇还是与朋友们一起打篮球，皆可为你带来非凡舒适的穿着体验。 弹性腰部搭配抽绳，带来恰到好处的贴合感，口袋设计便于收纳小物件，休闲版型营造非凡舒适感受。

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