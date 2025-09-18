 
Jordan 女子不对称罗纹背心辣妹风吊带 - 传奇中褐

Jordan

女子不对称罗纹背心辣妹风吊带

40% 折让

售罄：

此配色当前无货

Jordan 女子不对称罗纹背心，成就全新挚爱之选。 柔软弹性罗纹面料结合不对称领口与下摆侧边深开衩设计，令你的穿搭格调跃升新层次。 正面左下摆饰有刺绣 Jumpman Flight，彰显你对品牌的热爱，且不失个性风采。


  • 显示颜色： 传奇中褐
  • 款式： FN5799-244

Jordan

40% 折让

Jordan 女子不对称罗纹背心，成就全新挚爱之选。 柔软弹性罗纹面料结合不对称领口与下摆侧边深开衩设计，令你的穿搭格调跃升新层次。 正面左下摆饰有刺绣 Jumpman Flight，彰显你对品牌的热爱，且不失个性风采。

产品细节

  • 54% 棉/38% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 传奇中褐
  • 款式： FN5799-244

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。