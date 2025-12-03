Jordan
女子教练夹克
35% 折让
Jordan 女子教练夹克舒适又宽松，旨在庆祝 Jordan 问世 40 周年。采用顺滑缎面表层和梭织锦纶里料，搭配链状缝线刺绣，彰显迈克尔·乔丹的传奇风范。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HJ0088-010
其他细节
下摆搭配可束紧抽绳，便于自行调整贴合度，打造专属造型
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 里料：100% 锦纶
- 罗纹袖口
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
