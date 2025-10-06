 
Jordan 女子教练夹克 - 黑/帆白

Jordan

女子教练夹克

24% 折让

Jordan 女子教练夹克舒适又宽松，旨在庆祝 Jordan 问世 40 周年。采用顺滑缎面表层和梭织锦纶里料，搭配链状缝线刺绣，彰显迈克尔·乔丹的传奇风范。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： HJ0088-010

其他细节

下摆搭配可束紧抽绳，便于自行调整贴合度，打造专属造型

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。 里料：100% 锦纶
  • 罗纹袖口
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： HJ0088-010

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。