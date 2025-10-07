 
Jordan 女子长袖针织连衣裙 - 铁灰/白色

Jordan

女子长袖针织连衣裙

15% 折让
铁灰/白色
化石石灰/白色

Jordan 女子长袖针织连衣裙采用企领设计，彰显时尚利落风范，无论是工作日还是周末休闲活动，皆可轻松驾驭。柔软罗纹面料弹性适中，搭配领口拉链开襟设计，助你打造多变造型。


  • 显示颜色： 铁灰/白色
  • 款式： HF9478-068

Jordan

15% 折让

Jordan 女子长袖针织连衣裙采用企领设计，彰显时尚利落风范，无论是工作日还是周末休闲活动，皆可轻松驾驭。柔软罗纹面料弹性适中，搭配领口拉链开襟设计，助你打造多变造型。

其他细节

  • 罗纹针织面料质感柔软，结合修身版型，缔造舒适贴合感受
  • 裙摆单侧开衩设计，营造利落外观
  • 企领设计和领口拉链开襟，任你随心玩转多变造型

产品细节

  • 58% 棉/38% 聚酯纤维/4% 氨纶
  • 刺绣 Jumpman 设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 铁灰/白色
  • 款式： HF9478-068

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。