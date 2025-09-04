Jordan
女子长袖针织连衣裙
¥449
Jordan 女子长袖针织连衣裙采用企领设计，彰显时尚利落风范，无论是工作日还是周末休闲活动，皆可轻松驾驭。柔软罗纹面料弹性适中，搭配领口拉链开襟设计，助你打造多变造型。
- 显示颜色： 铁灰/白色
- 款式： HF9478-068
其他细节
- 罗纹针织面料质感柔软，结合修身版型，缔造舒适贴合感受
- 裙摆单侧开衩设计，营造利落外观
- 企领设计和领口拉链开襟，任你随心玩转多变造型
产品细节
- 58% 棉/38% 聚酯纤维/4% 氨纶
- 刺绣 Jumpman 设计
- 可机洗
