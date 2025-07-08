Jordan
婴童季后赛T恤和网眼布短裤套装
35% 折让
省心穿搭，一步到位。 Jordan 婴童季后赛T恤和网眼布短裤套装采用匠心设计，助小宝贝在暖天尽情畅玩。T恤采用棉与聚酯纤维混纺面料，结合经典短袖和圆领设计，易于穿搭。配套聚酯纤维网眼布短裤透气性出众，搭配弹性腰部，舒适贴合。
- 显示颜色： 健身红
- 款式： II3493-687
Jordan
35% 折让
省心穿搭，一步到位。 Jordan 婴童季后赛T恤和网眼布短裤套装采用匠心设计，助小宝贝在暖天尽情畅玩。T恤采用棉与聚酯纤维混纺面料，结合经典短袖和圆领设计，易于穿搭。配套聚酯纤维网眼布短裤透气性出众，搭配弹性腰部，舒适贴合。
其他细节
两件单品均可与小宝贝衣橱里的其他单品混搭
产品细节
- T恤：60% 棉/40% 聚酯纤维。短裤：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 健身红
- 款式： II3493-687
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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