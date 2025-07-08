Jordan 幼童T恤和褶裥裤裙套装彰显篮球风范，同时融蕴趣味格调。T恤采用棉与聚酯纤维混纺针织面料，结合休闲剪裁和蝙蝠袖设计。法式毛圈裤裙的下部采用褶裥设计，结合舒适弹性腰部与内置短裤，包覆出众，令孩子自如畅玩。

Jordan 幼童T恤和褶裥裤裙套装彰显篮球风范，同时融蕴趣味格调。T恤采用棉与聚酯纤维混纺针织面料，结合休闲剪裁和蝙蝠袖设计。法式毛圈裤裙的下部采用褶裥设计，结合舒适弹性腰部与内置短裤，包覆出众，令孩子自如畅玩。

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