Jordan
幼童T恤和褶裥裤裙套装
¥299¥42930% 折让
Jordan 幼童T恤和褶裥裤裙套装彰显篮球风范，同时融蕴趣味格调。T恤采用棉与聚酯纤维混纺针织面料，结合休闲剪裁和蝙蝠袖设计。法式毛圈裤裙的下部采用褶裥设计，结合舒适弹性腰部与内置短裤，包覆出众，令孩子自如畅玩。
- 显示颜色： 健身红
- 款式： II3743-687
Jordan
¥299¥42930% 折让
Jordan 幼童T恤和褶裥裤裙套装彰显篮球风范，同时融蕴趣味格调。T恤采用棉与聚酯纤维混纺针织面料，结合休闲剪裁和蝙蝠袖设计。法式毛圈裤裙的下部采用褶裥设计，结合舒适弹性腰部与内置短裤，包覆出众，令孩子自如畅玩。
其他细节
两件单品均可与孩子衣橱里的其他单品混搭
产品细节
- T恤/裤裙：面布：60% 棉/40% 聚酯纤维。内衬裤：56% 棉/38% 聚酯纤维/6% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 健身红
- 款式： II3743-687
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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