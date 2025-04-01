Jordan 幼童T恤和褶裥裤裙套装彰显篮球风范，同时融蕴趣味格调。T恤采用棉与聚酯纤维混纺针织面料，结合休闲剪裁和蝙蝠袖设计。法式毛圈裤裙的下片采用褶裥设计，结合弹性腰部和内置短裤，舒适非凡，包覆出众，为孩子缔造自如畅玩体验。

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