 

Jordan

托特包

¥589¥69915% 折让
传奇中褐
黑

Jordan 托特包有何出众之处？采用耐用 CORDURA® 不易撕裂面料，为随身物品提供安全的存储空间。双向拉链主袋空间宽敞，内设笔记本电脑保护套和拉链口袋，营造井然有序的储物空间。正面拉链口袋，可安全收纳钥匙或手机等小物件，方便随时取用；侧边水壶袋，可供存放饮品。提手设计，打造便捷携带方式。无论是需要携带装备奔赴赛场，还是需要一个宽敞的旅行包，该款托特包皆能应你所需。


  • 显示颜色： 传奇中褐
  • 款式： IB8462-211

Jordan

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Jordan 托特包有何出众之处？采用耐用 CORDURA® 不易撕裂面料，为随身物品提供安全的存储空间。双向拉链主袋空间宽敞，内设笔记本电脑保护套和拉链口袋，营造井然有序的储物空间。正面拉链口袋，可安全收纳钥匙或手机等小物件，方便随时取用；侧边水壶袋，可供存放饮品。提手设计，打造便捷携带方式。无论是需要携带装备奔赴赛场，还是需要一个宽敞的旅行包，该款托特包皆能应你所需。

其他细节

  • 侧边可调节固定带搭配插扣设计，便于固定水壶
  • 背面行李固定带，可将托特包挂在行李箱上，有助解放双手，实现轻松出行体验

产品细节

  • 尺寸：368 x 121 x 381 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 传奇中褐
  • 款式： IB8462-211

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