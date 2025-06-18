Jordan
托特包
¥699
Jordan 托特包有何出众之处？采用耐用 CORDURA® 不易撕裂面料，为随身物品提供安全的存储空间。双向拉链主袋空间宽敞，内设笔记本电脑保护套和拉链口袋，营造井然有序的储物空间。正面拉链口袋，可安全收纳钥匙或手机等小物件，方便随时取用；侧边水壶袋，可供存放饮品。提手设计，打造便捷携带方式。无论是需要携带装备奔赴赛场，还是需要一个宽敞的旅行包，该款托特包皆能应你所需。
- 显示颜色： 传奇中褐
- 款式： IB8462-211
Jordan
¥699
Jordan 托特包有何出众之处？采用耐用 CORDURA® 不易撕裂面料，为随身物品提供安全的存储空间。双向拉链主袋空间宽敞，内设笔记本电脑保护套和拉链口袋，营造井然有序的储物空间。正面拉链口袋，可安全收纳钥匙或手机等小物件，方便随时取用；侧边水壶袋，可供存放饮品。提手设计，打造便捷携带方式。无论是需要携带装备奔赴赛场，还是需要一个宽敞的旅行包，该款托特包皆能应你所需。
其他细节
- 侧边可调节固定带搭配插扣设计，便于固定水壶
- 背面行李固定带，可将托特包挂在行李箱上，有助解放双手，实现轻松出行体验
产品细节
- 尺寸：368 x 121 x 381 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 传奇中褐
- 款式： IB8462-211
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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