Jordan 新年款幼童法式毛圈套头连帽衫和长裤套装采用柔软的法式毛圈面料，塑就舒适感受；饰有金属色图案，是轻松搭配造型的衣橱佳选单品，适合新年期间及平日穿着。连帽衫采用休闲剪裁，便于叠搭；长裤搭配弹性腰部，舒适贴合。


Jordan 新年款幼童法式毛圈套头连帽衫和长裤套装采用柔软的法式毛圈面料，塑就舒适感受；饰有金属色图案，是轻松搭配造型的衣橱佳选单品，适合新年期间及平日穿着。连帽衫采用休闲剪裁，便于叠搭；长裤搭配弹性腰部，舒适贴合。

产品细节

  • 连帽衫：面布：60% 棉/40% 聚酯纤维。帽里：100% 棉。长裤：60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IR8059-010

