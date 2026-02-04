 
Jordan 新年系列大童针织套头连帽衫 - 粉白

Jordan 新年系列

大童针织套头连帽衫

10% 折让
粉白
暗队红

Jordan 新年系列大童针织套头连帽衫采用棉混纺针织面料，饰有金属色图案，旨在庆祝马年；口袋设计，方便随身携带小物件，伴你舒适迎新年。可搭配其他 Jordan 新年系列下装，打造风格协调的造型，适合节日期间及平日穿着。


  • 显示颜色： 粉白
  • 款式： IR8009-134

产品细节

  • 面布：46% 聚酯纤维/27% 粘纤/27% 棉。帽里：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 粉白
  • 款式： IR8009-134

